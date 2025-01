New Orleans, auto sulla folla e spari: 10 morti e 30 feriti, polizia uccide il responsabile

L’altra sera a New Orleans un veicolo si è schiantato su una folla in un noto quartiere francese di Bourbon Street. La macchina a grande velocità ha travolto decine di persone provocandone numerose vittime e feriti, dopo di che ha compiuto un’altra azione aggressiva: ha sparato ai poliziotti venuti a controllare la scena. Le autorità locali confermano 10 morti e circa 30 feriti, tra cui due poliziotti.





La Casa Bianca si è allertata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato subito informato dell’incidente. Per ora, su Telegram sono comparsi i video dell’incidente: si vede un SUV bianca che si schianta in un cantiere e persone si lanciano a terra e sparacchiano di pistola. Il sindaco LaToya Cantrell ha chiamato l’incidente un “atto terroristico”, ma l’FBI contesta tale analogia.

L’agente speciale Althea Duncan, che sta indagando per la loro agenzia, ha detto: “Questo non è un evento terroristico. Sulla scena siamo giunti a una quantità di dispositivi non classificabili congiuntamente come IED e attualmente stiamo lottando per determinare se funzionino come tali”.

I poliziotti continuano a controllare le prove mentre la comunità locale è ancora sotto choc per la violenza e la devastazione dell’evento. Le autorità hanno espresso tutto il disprezzo per l’accaduto e attualmente stanno facendo di tutto per perseguitare i colpevoli e solo in seguito cercare di ripristinare l’ordine pubblico nella zona.