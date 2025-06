Pulmino in fiamme sulla via Emilia, a Montanaso Lombardo: salvi tre giovani calciatori dell’Inter e il conducente. Nessun ferito, ignote le cause dell’incendio

Un pulmino ha preso fuoco oggi pomeriggio mentre percorreva la statale a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi. A bordo del mezzo, oltre al conducente, c’erano tre ragazzi appartenenti alla squadra giovanile dell’Inter. Fortunatamente, tutti gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate.





L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di oggi, mercoledì 4 giugno, lungo la statale numero 9, conosciuta come via Emilia, nei pressi della centrale EP Produzioni. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe iniziato nel vano motore del veicolo mentre questo si dirigeva verso Milano per accompagnare i giovani calciatori agli allenamenti. Il conducente, accortosi delle prime scintille, è riuscito a mantenere la calma e ad accostare il mezzo in una fermata degli autobus lungo la strada. Ha quindi permesso ai tre passeggeri di scendere rapidamente, evitando che qualcuno rimanesse intrappolato.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Lodi e di Sant’Angelo Lodigiano, arrivati con un’autopompa e un’autobotte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento sono durate alcuni minuti, ma il mezzo è stato completamente distrutto dal fuoco. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Lodi, che hanno eseguito i rilievi necessari per accertare la dinamica dell’accaduto. Al momento, le cause dell’incendio rimangono sconosciute, anche se si ipotizza un guasto tecnico al motore.

Fortunatamente, nessuno degli occupanti del pulmino ha riportato ferite o lesioni. Né il conducente né i tre giovani calciatori hanno avuto bisogno di assistenza medica, e non è stato necessario l’intervento del personale del 118. I passeggeri, una volta messi al sicuro, sono stati trasferiti su un altro mezzo e hanno potuto proseguire il viaggio verso la destinazione prevista.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo la via Emilia, ma la situazione è stata gestita rapidamente grazie all’intervento delle squadre di emergenza. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno verificato che non vi fossero ulteriori pericoli, mentre i Carabinieri si sono occupati di coordinare la viabilità e raccogliere testimonianze per chiarire l’origine del rogo.

Questo episodio evidenzia l’importanza di una pronta reazione in situazioni di emergenza. La prontezza del conducente nel fermare il mezzo e far scendere i ragazzi ha evitato conseguenze ben più gravi. Nonostante il veicolo sia andato completamente distrutto, l’incidente si è concluso senza alcun ferito, un elemento che, in simili circostanze, rappresenta un sollievo.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per determinare con esattezza cosa abbia provocato l’incendio. Nel frattempo, l’attenzione resta alta, soprattutto per garantire la sicurezza dei mezzi utilizzati per il trasporto di giovani atleti e di altri passeggeri.