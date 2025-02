Shaila accusa Javier di usare Helena per la visibilità: la guerra continua al Grande Fratello

Shaila Gatta ha lanciato pesanti accuse contro Javier Martinez al Grande Fratello, insinuando che la sua relazione con Helena Prestes non sia altro che una mossa strategica per guadagnare visibilità.





Nella Casa del Grande Fratello, il triangolo amoroso che coinvolge Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez ha suscitato non poche polemiche. Dopo il dietrofront di Zeudi, che ha deciso di fare un passo indietro e permettere a Helena e Javier di vivere liberamente la loro relazione, il loro legame è stato al centro di mille discussioni. Lorenzo Spolverato ha espresso dubbi sulla sincerità della storia, affermando che il rapporto tra lui e Helena fosse più autentico di quello tra Helena e Javier. Ma a farsi sentire con maggiore forza è stata Shaila, che ha accusato l’atleta argentino di utilizzare la situazione per farsi pubblicità.

Secondo Shaila, tutto è iniziato quando Javier ha ricevuto un messaggio aereo dalla sua famiglia, che lo avrebbe spinto a rafforzare la sua vicinanza con Helena, ma solo per motivi legati alla visibilità. Nonostante l’atleta argentino abbia recentemente ammesso di provare un interesse serio per la modella, Shaila non gli crede, affermando che Javier è molto più furbo di quanto sembri. La ragazza ha ricordato come Javier abbia ricevuto, in momenti distinti, due messaggi da fuori: prima una letterina e poi un altro aereo con un messaggio chiaro: “O Brasile o niente”, che avrebbe dimostrato le reali intenzioni della sua famiglia riguardo alla sua relazione con Helena.

Queste accuse non sono passate inosservate sui social: se da una parte alcuni utenti si sono schierati dalla parte di Shaila, d’altra parte sono arrivati attacchi nei suoi confronti, accusandola di essere “patetica” e di cercare a sua volta visibilità. La tensione dentro la Casa cresce, e ora il futuro del triangolo tra Helena, Javier e Zeudi rimane più incerto che mai.