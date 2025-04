“Sono alcolizzata e uso cocaina. Non ne vado fiera”. Nathalie Guetta risponde agli hater con ironia tagliente

Nathalie Guetta, attrice famosa soprattutto per il suo ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo, è stata eliminata dal reality show Pechino Express durante la puntata trasmessa il 17 aprile. La sua partecipazione al programma ha suscitato un ampio dibattito tra i fan e i critici, portando a numerose polemiche sui social media.





Dopo l’eliminazione, Guetta ha deciso di affrontare le critiche ricevute attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Con un tono sarcastico, ha risposto a diverse domande poste dai follower riguardo al suo comportamento e alla sua immagine nel programma. “Buongiorno a tutti, volevo rispondere a un po’ di domande che sono apparse su Instagram riguardo a Pechino Express. Parlo di quattro domande”, ha esordito l’attrice, mostrando una determinazione a non lasciarsi abbattere dalle critiche.

La prima domanda a cui ha risposto è stata quella relativa al suo presunto abuso di alcol. Con una battuta, Guetta ha affermato: “Sì, effettivamente sono alcolizzata e non me ne vanto. Devo dire che iniziare la giornata con una bottiglia di whisky aiuta ad affrontarla tutta la giornata con maggiore resilienza”. Questo commento ha messo in evidenza il suo approccio ironico e provocatorio nei confronti delle critiche.

Successivamente, ha affrontato un’altra accusa, quella di apparire “strafatta”. Con la sua tipica ironia, ha dichiarato: “Purtroppo sì, faccio uso di droga ma una sola… la cocaina, mi faccio due chili la mattina, non di più perché sono una persona metodica e con dei limiti. Questo mi aiuta ad affrontare la giornata”. Queste affermazioni hanno sollevato un’ondata di reazioni, spingendo molti a interrogarsi sul confine tra ironia e provocazione.

In un’altra parte del video, Guetta ha affrontato la questione delle raccomandazioni nel suo lavoro, data la sua parentela con il noto DJ David Guetta. Ha risposto con un tono sarcastico: “Raccomandata? Questo era ovvio. Come fa una persona che non ha mai studiato e non sa esprimersi, che è una nullafacente e non sa parlare, può andare in giro facendo l’attrice? Veramente assurdo, sono una raccomandata”. Questi commenti hanno evidenziato la sua volontà di affrontare le critiche in modo diretto e senza mezzi termini.

Concludendo il suo intervento, Guetta ha voluto inviare un messaggio di positività. “Volevo mandare un messaggio di positività e di resilienza perché ne abbiamo bisogno: se sei alcolizzata, drogata, stron*a e raccomandata la vita ti sorride sempre”. Questa frase ha riassunto il suo approccio alla vita e alle critiche, evidenziando la sua capacità di affrontare le avversità con umorismo.

La reazione del pubblico al video di Guetta è stata mista. Mentre alcuni hanno apprezzato il suo spirito e la sua sincerità, altri hanno criticato la sua mancanza di serietà riguardo a tematiche delicate come l’abuso di sostanze. La questione dell’uso di alcol e droga, anche se trattata in modo ironico, ha sollevato interrogativi sulla responsabilità degli influencer e delle personalità pubbliche nel comunicare messaggi ai propri follower.

L’eliminazione di Nathalie Guetta da Pechino Express ha dunque aperto un dibattito più ampio sulle aspettative nei confronti dei concorrenti e sull’impatto delle loro parole e azioni sui social media. La sua risposta alle critiche, pur essendo stata fatta con un tono leggero, ha messo in luce la complessità della sua figura pubblica e il modo in cui viene percepita dal pubblico.