Tony Effe riceve il Tapiro dopo le accuse di Valerio Scanu: “Io, a differenza sua, ho un lavoro quotidiano”

Questa sera, il programma satirico Striscia la notizia, condotto da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 dalle 20.35, vedrà Valerio Staffelli consegnare il Tapiro d’oro a Tony Effe. Il rapper è finito al centro di una polemica con il collega Valerio Scanu, il quale ha criticato la sua esibizione al Festival di Sanremo, accusandolo di non saper cantare e di non essere intonato.





La risposta di Tony Effe non si è fatta attendere. Intervistato da Staffelli, ha affermato: “Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!”. Il rapper ha poi commentato la questione della collana tolta a lui e non ad altri, dichiarando: “Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cago il cao, tipo sto Valerio Scanu”.

Durante l’intervista, Staffelli ha richiamato alla mente il recente dissing tra Tony Effe e Fedez, chiedendo al rapper chi fosse più stonato tra lui e il rapper milanese. Effe ha risposto: “A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui”.

Le critiche di Scanu a Tony Effe erano emerse durante una sua intervista, in cui ha discusso delle polemiche riguardanti la canzone “Tutta l’Italia”, presentata da Effe per rappresentare San Marino. Scanu ha affermato: “Rappresentare San Marino con un brano che dice ‘Tutta l’Italia’? La stessa cosa vale per chi va a Sanremo e non sa cantare: in tanti. Secondo me il più emblematico – ma lo sa anche lui, non stiamo scoprendo la musica -, è Tony Effe”. Quando gli è stato chiesto se ritenesse che Effe non sapesse cantare, ha risposto: “No, non per me, Tony Effe non è intonato per niente, io dico che non sa cantare ma credo che lo sappia anche lui. ‘Damme na’ mano’, neanche la forza di uno strumento come l’autotune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con il massimo della simpatia”.

La controversia tra i due artisti ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, alimentando un dibattito sulle capacità vocali e artistiche nel contesto di eventi musicali di grande rilevanza come il Festival di Sanremo. Tony Effe, pur avendo ricevuto critiche, ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, sottolineando il suo impegno nel lavoro quotidiano e la necessità di evolversi come artista.

Il Tapiro d’oro, simbolo di riconoscimento per situazioni imbarazzanti o polemiche, rappresenta un momento di riflessione per Effe, che si trova a dover affrontare le critiche in un momento cruciale della sua carriera. La sua reazione alle parole di Scanu dimostra una certa resilienza, nonostante le pressioni esterne.

In un’epoca in cui la musica è spesso soggetta a giudizi severi e opinioni contrastanti, il caso di Tony Effe e Valerio Scanu evidenzia le sfide che gli artisti devono affrontare nel tentativo di affermarsi e mantenere la propria identità artistica. La polemica potrebbe anche influenzare la percezione del pubblico nei confronti di entrambi gli artisti, con possibili ripercussioni sulle loro carriere future.

La presenza di Staffelli a Striscia la notizia per consegnare il Tapiro d’oro a Effe è un chiaro segnale che la situazione è diventata di pubblico dominio, e che il rapper dovrà affrontare non solo le critiche, ma anche le conseguenze di una visibilità mediatica amplificata. La sua capacità di gestire questa situazione sarà cruciale per il suo percorso artistico.