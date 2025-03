Un eroe salva un uomo dalle rotaie elettrificate in un salvataggio audace

Anthony Perry non ha esitato di fronte al pericolo e ha salvato la vita di uno sconosciuto. Un giovane uomo ha agito velocemente e senza paura per salvare una vita dopo aver visto qualcuno in pericolo sulle rotaie di un treno.





L’incredibile momento è accaduto tre anni fa, quando Anthony Perry, all’epoca ventenne, arrivò alla sua solita stazione ferroviaria a Chicago e notò un uomo che sembrava essere caduto sulle rotaie elettrificate.

In una situazione in cui molte persone avrebbero esitato o entrato nel panico, l’istinto di Anthony si è attivato immediatamente.

Senza pensarci due volte, è saltato sulle rotaie e ha tirato l’uomo in salvo, evitando quello che avrebbe potuto essere un tragico incidente.

Si dice che l’individuo, la cui identità rimane sconosciuta, fosse finito sulle rotaie dopo una discussione con un altro passeggero.

La rissa lo aveva lasciato quasi privo di sensi, mentre l’altro individuo era fuggito dal luogo dell’incidente.

Nonostante il forte scossa elettrica che Anthony ha ricevuto mentre era sulle rotaie, non si è lasciato fermare.

È riuscito a spostare l’uomo in una zona sicura prima di iniziare a praticargli la rianimazione cardiopolmonare (RCP), con l’aiuto di un passante che si trovava anche lui alla stazione.

Il giovane uomo è stato acclamato come un eroe per il suo intervento. “È stata un’esperienza fuori dal corpo,” ha raccontato Tavi, riferendosi al salvataggio. Anche Anthony, parlando del momento in cui è saltato in azione, ha condiviso i suoi pensieri.

“Speravo di poterlo afferrare senza sentire nulla, ma ho sentito una piccola scossa,” ha detto, descrivendo l’esperienza di toccare le rotaie elettrificate. “L’ho sentito in tutto il corpo, ma non mi sono fatto fermare.”

L’uomo che Anthony ha salvato è stato portato in ospedale per ricevere cure e si prevedeva che si riprendesse completamente, grazie al coraggio e alla prontezza del giovane.

L’atto disinteressato di Anthony non è passato inosservato. Dopo il salvataggio, gli è stata regalata un’auto dal businessman e filantropo di Chicago Early Walker, che ha ridotto notevolmente il suo lungo tragitto di 90 minuti per andare al lavoro.

Presentando il regalo, Walker ha elogiato il giovane, dicendo: “Abbiamo bisogno di più Anthony nel mondo.”

La tenente della polizia di Chicago, Yolanda Irving, ha commentato anche il salvataggio ispirante, affermando: “Molte volte la gente pensa che questi giovani stiano facendo la cosa sbagliata, ma questo è un esempio lampante di come un giovane uomo abbia preso su di sé l’iniziativa di intervenire e fare la cosa giusta.”

Anthony ha riflettuto sulla situazione, aggiungendo: “Alla fine, il bene vince sempre.”

Anche se le azioni di Anthony sono state eroiche, l’Autorità dei Trasporti di Chicago ha ricordato al pubblico i rischi coinvolti in situazioni del genere. Hanno consigliato di chiamare il 911 invece di tentare di intervenire direttamente.

“Non dovrebbero mai cercare di entrare nell’area delle rotaie o cercare di rimuovere la persona da soli, poiché rischiano l’elettrocuzione,” ha sottolineato l’autorità nel loro avviso.