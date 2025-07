Un uomo anziano è stato aggredito con una spazzola da un lavavetri in seguito al rifiuto di farsi pulire il parabrezza. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri

Un episodio di violenza si è verificato a Napoli, precisamente in via Vespucci, nella zona del Porto. Un uomo di 78 anni, fermo al semaforo nella sua auto, è stato aggredito da un lavavetri di 23 anni dopo aver rifiutato il servizio di pulizia del parabrezza. Il giovane, originario del Ghana, era solito stazionare presso quell’incrocio per offrire il suo servizio ai conducenti in attesa.





Secondo quanto ricostruito, l’anziano avrebbe manifestato chiaramente il suo rifiuto muovendo il dito in segno di diniego e azionando i tergicristalli della vettura per ribadire la sua volontà. Questo gesto ha provocato una reazione violenta e improvvisa da parte del lavavetri: il 23enne ha afferrato la spazzola utilizzata per la pulizia e ha colpito l’anziano con il manico.

La scena non è passata inosservata. Alcuni passanti che si trovavano nelle vicinanze hanno assistito all’accaduto e hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine componendo il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno fermato l’aggressore nonostante un tentativo di resistenza da parte del giovane.

L’uomo è stato tratto in arresto con le accuse di violenza privata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova in custodia presso la camera di sicurezza. L’anziano, invece, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno sottolineato come episodi simili possano alimentare un clima di insicurezza. Tuttavia, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare l’aggressore alla giustizia.

Questo caso evidenzia ancora una volta la necessità di affrontare situazioni di disagio sociale e di garantire la sicurezza nei luoghi pubblici. Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione per prevenire ulteriori episodi simili e per garantire la tranquillità dei cittadini.