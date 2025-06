Una bambina di 3 anni è stata investita da un’auto in retromarcia, trasportata in elicottero, è ricoverata in gravi condizioni

Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno, a Cremosano, piccolo comune in provincia di Cremona. Una bambina di soli tre anni è stata travolta da un’automobile in un parcheggio mentre si trovava nei pressi della vettura dei genitori. L’incidente ha avuto conseguenze molto gravi per la piccola, che attualmente si trova ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.





Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’episodio si è verificato intorno alle ore 18:00. Un automobilista, durante una manovra di retromarcia, avrebbe urtato la bambina, probabilmente senza accorgersi della sua presenza. I soccorsi sono stati immediati: sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso. L’intervento è stato classificato in codice rosso, indicando la gravità della situazione.

Gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare la bambina direttamente in elicottero al nosocomio bergamasco. L’arrivo in ospedale è stato registrato alle 19:04, sempre in codice rosso. Le condizioni della piccola restano estremamente critiche, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Comando Provinciale di Cremona, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le circostanze per determinare eventuali responsabilità. Al momento, sembra che l’automobilista coinvolto non si sia accorto della presenza della bambina durante la manovra, ma ulteriori accertamenti sono necessari per confermare questa ipotesi.

L’episodio ha sconvolto la comunità locale di Cremosano, dove tragedie simili sono rare e lasciano un segno profondo. I residenti si sono stretti attorno alla famiglia della bambina, esprimendo solidarietà e vicinanza in un momento così difficile.

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha reso noto che il loro intervento è stato tempestivo: “I soccorritori sono arrivati sul posto alle ore 18:06 con mezzi adeguati alla gravità della situazione”. Nonostante la rapidità dei soccorsi, le condizioni della bambina hanno richiesto il trasferimento urgente all’ospedale di Bergamo, una struttura dotata di reparti specializzati per gestire situazioni mediche critiche.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri mirano a ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. Verranno analizzati il punto esatto dell’impatto, la velocità del veicolo e le condizioni ambientali del parcheggio per comprendere se ci siano stati errori o negligenze da parte dell’automobilista o di altre persone coinvolte.

Questo drammatico incidente si aggiunge a una serie di episodi che recentemente hanno visto coinvolti bambini in situazioni simili. La sicurezza nei parcheggi e nelle aree pubbliche resta un tema di grande importanza, soprattutto quando si tratta di tutelare i più piccoli. Le autorità locali potrebbero considerare l’adozione di misure preventive per evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro.

La famiglia della bambina, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Il loro dolore è comprensibile e rispettato dalla comunità e dalle istituzioni coinvolte. L’attenzione ora è tutta rivolta al recupero della piccola e alla speranza che possa superare questa difficile prova.