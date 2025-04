Ventenne aggredita in un parco a Legnano: a lanciare l’allarme sono stati i passanti

Un grave episodio di violenza si è verificato a Legnano, vicino Milano, quando una ragazza di 20 anni è stata aggredita da uno sconosciuto nel parco Falcone e Borsellino situato in via Diaz. L’incidente è avvenuto giovedì 17 aprile intorno alle 16, mentre la giovane stava passeggiando da sola nell’area verde.





Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore ha avvicinato la vittima, scaraventandola a terra e tentando di abusare di lei. La scena è stata notata da diversi passanti che sono immediatamente intervenuti, riuscendo a mettere in fuga l’uomo e allertando i carabinieri.

La ragazza, sebbene molto scossa, non ha riportato ferite tali da richiedere assistenza medica. Ha poi sporto denuncia per violenza sessuale presso i carabinieri giunti sul posto. Le testimonianze dei presenti sono state fondamentali per rintracciare l’aggressore, che è stato arrestato poco distante dal luogo dell’attacco.

L’uomo, identificato come un cittadino del Gambia di 30 anni, è risultato essere irregolare sul territorio italiano. Attualmente, si trova detenuto nel carcere di Busto Arsizio. Le forze dell’ordine, grazie alla collaborazione dei testimoni, sono riuscite a intervenire tempestivamente e a risolvere la situazione.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Legnano, che si interrogano sulla sicurezza nei parchi cittadini. Le autorità locali hanno assicurato un incremento della presenza di forze dell’ordine nelle aree pubbliche per prevenire ulteriori episodi di violenza.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di misure più efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente nei luoghi pubblici. Le istituzioni stanno valutando l’implementazione di nuove strategie per migliorare la sorveglianza e la protezione delle persone, in particolare delle donne, che spesso sono vittime di simili aggressioni.

Nel frattempo, la comunità di Legnano si è stretta attorno alla giovane vittima, esprimendo solidarietà e supporto. Diverse organizzazioni locali hanno organizzato incontri e manifestazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e per promuovere una cultura di rispetto e protezione reciproca.