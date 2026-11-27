



Nell’intervista a La Stampa, l’ex ministro contesta la ricostruzione su via D’Amelio, critica la Commissione Antimafia e invita Giorgia Meloni a partecipare ai funerali.





Claudio Martelli vede nella lettera di Gianni De Gennaro, apparsa sul Corriere della Sera, un messaggio insieme di resa e di opposizione. Intervistato da La Stampa, l’ex Guardasigilli dichiara di faticare a ritrovare in quelle parole il poliziotto conosciuto accanto a Giovanni Falcone, chiamato “lo Squalo”. La vulnerabilità espressa, osserva, è lontana dal ricordo che conservava. Per Martelli, il suicidio sarebbe maturato per esaurimento. Nello scritto individua inoltre repulsione e una sfida indirizzata in particolare al procuratore di Caltanissetta. Vi riconosce infine un’interrogazione implicita: se i sacrifici e le rinunce affrontati nel corso della vita abbiano avuto un senso davvero.

Nel richiamare Enrico Letta, Giuseppe Conte, Giuliano Amato e Romano Prodi, Martelli legge nella lettera una sensazione di essere lasciato solo. L’ex ministro suppone che De Gennaro abbia menzionato i quattro per ottenere una loro testimonianza sull’origine degli incarichi proposti nel tempo. Secondo la sua interpretazione, l’ex vertice della Polizia voleva che attestassero di non aver chiesto quelle posizioni: sarebbero stati invece gli stessi ex premier a offrirgliele. Una conferma del genere, ritiene Martelli, avrebbe mostrato che De Gennaro non era mosso da ambizioni di potere. In seguito, l’ex ministro si augura che i quattro chiariscano.

Martelli contesta la logica dell’ipotesi che attribuisce a De Gennaro un ruolo nel depistaggio dell’inchiesta su via D’Amelio. Spiega che, stando a quanto ha letto, le indagini andarono avanti tre anni e furono accompagnate da mesi di intercettazioni. Si chiede quindi come mai gli investigatori non abbiano mai ritenuto di sentirlo, nemmeno informalmente in un colloquio. Aggiunge che De Gennaro, quando era a capo della Polizia, collaborò strettamente con Falcone sul versante delle forze dell’ordine. Per l’ex ministro, dipingerlo come un impedimento alle verifiche ribalta la prospettiva storica. Resta poi da chiarire, chiede, quale rapporto si voglia stabilire fra la posizione di La Barbera e quella di De Gennaro in questa articolata vicenda.

Il caso di Salvatore “Totuccio” Contorno riporta Martelli a una verifica avviata durante il suo ministero: volle sapere dagli uffici quali delitti gli fossero attribuiti mentre era sotto protezione della polizia come testimone. Le risposte ricevute, riferisce, non indicavano riscontri né nelle carte giudiziarie né sui giornali. Martelli, già Guardasigilli, non esclude che le indagini su via D’Amelio possano proseguire; contesta invece che, a 34 anni di distanza, il fuoco degli accertamenti cada su De Gennaro, da lui considerato il collaboratore di Falcone più importante in polizia. Imputargli di aver lasciato Contorno libero di vendicarsi, nota, potrebbe chiamare in causa anche Falcone.

Martelli avverte che una simile ricostruzione potrebbe sfociare nell’idea che Falcone fosse necessariamente al corrente. L’ex Guardasigilli si dichiara stanco della successione di procedimenti, polemiche pubbliche e ulteriori indagini. Nella sua valutazione, l’arrivo continuo di testimoni, pentiti e racconti divergenti complica la ricerca di ciò che è accaduto. È severa anche la sua valutazione della Commissione parlamentare Antimafia, accostata a un talk show in cui i componenti fanno a gara a chi urla di più. Martelli sollecita toni meno accesi e li mette in guardia dall’adoperare la Commissione per liberarsi di sospetti o colpire rivali politici.

L’ex ministro auspica contegno e invita chi possa contribuire a dissipare i dubbi sulla vicenda. Torna quindi a menzionare i quattro ex premier indicati nella lettera, che potrebbero essere chiamati a dare spiegazioni. Un altro tema dell’intervista è la partecipazione di Giorgia Meloni alle esequie di De Gennaro. Per Martelli sarebbe una scelta opportuna a condizione che la presidente del Consiglio giudichi positivo il servizio alle istituzioni prestato dall’ex capo della Polizia. La sua risposta non equivale a prevedere con sicurezza la presenza della premier: tutto dipende da come Meloni considera l’opera di De Gennaro al servizio dello Stato. Restano così accostate le riserve sulle indagini e la domanda di chiarimenti istituzionali.



