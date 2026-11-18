



Megan Ria e Valeria Marini lasciano la Casa. Il sondaggio del 17 novembre indica Federica Morello in testa.





La puntata del 16 novembre 2026 ha prodotto due eliminazioni. Il Grande Fratello Vip si avvicina alla finale tra tensioni. Canale 5 ha trasmesso la diciannovesima puntata in prima serata. Ilary Blasi ha condotto, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata ha alternato confronti, momenti sentimentali e verdetti. Le alleanze nella Casa, secondo il resoconto, appaiono meno solide. Ogni nomination può pesare sulla corsa alla vittoria. Valeria Marini e Guendalina Tavassi hanno discusso ancora. Le incomprensioni riguardavano anche la convivenza quotidiana. Il rapporto tra Andreas Muller e Marina La Rosa è tornato in primo piano dopo dichiarazioni di Veronica Peparini.

Il primo televoto chiedeva di salvare uno tra quattro concorrenti. In nomination c’erano Andreas Muller, Alessandro Varsi, Federica Morello e Megan Ria. Andreas e Alessandro hanno saputo per primi di poter restare. Federica e Megan hanno atteso il verdetto finale. Megan Ria è stata eliminata con il 12,01% delle preferenze. Andreas Muller ha ottenuto il 39,21% dei voti. Federica Morello ha raccolto il 36,69% del totale. Alessandro Varsi si è fermato al 12,09%. Tra gli ultimi due classificati la distanza era di 0,08 punti percentuali. Il televoto ordinario ha quindi preceduto un’ulteriore decisione nella stessa diretta.

Concluso il verdetto, Ilary Blasi ha aperto una votazione che ha messo in gioco un’altra eliminazione. A parteciparvi sono stati i gieffini rimasti nella Casa: Federica Morello, Alessandro Varsi e Valeria Marini si sono ritrovati esposti al rischio. Quest’ultima giungeva all’appuntamento dopo tensioni con alcune compagne. Il pubblico ha confermato la permanenza di Federica, destinataria del 59,27% delle preferenze; Alessandro ha raccolto il 28,12%. Il 12,61% assegnato a Valeria Marini ne ha decretato l’uscita: per lei, seconda concorrente eliminata, la conclusione del percorso è stata accompagnata da sollievo. In puntata è stata riservata una sorpresa a Piera Meloni.

Durante la diretta, Piera ha incontrato la madre Anna e l’ha stretta in un abbraccio. Alla sorpresa ha contribuito anche Alessandro Roncaccia. Il legame sentimentale tra lui e Piera divide il pubblico: il resoconto menziona giudizi discordanti sulla coppia e sulle relazioni sviluppatesi nella convivenza. Conclusa la trasmissione, Angolo delle Notizie ha diffuso rilevazioni riferite al 17 novembre 2026, dedicate a tre partecipanti. Federica Morello raccoglie il 45% delle indicazioni, davanti ad Alessandro Varsi, accreditato del 30%. Piera Meloni ottiene invece il 25%, quota inferiore alle altre. Questi numeri provengono da un sondaggio in rete e non costituiscono il verdetto ufficiale del televoto.

Qualora il voto ufficiale confermasse le indicazioni raccolte online, Federica apparirebbe la concorrente meno esposta. Il 16 novembre è riuscita a superare due consultazioni. Restano tuttavia segnalati attriti con alcuni partecipanti e le critiche rivoltele nelle settimane recenti. Alessandro precede Piera di cinque punti nella rilevazione, che colloca quest’ultima nella posizione più fragile in vista dell’uscita. Per ora, la visita materna non pare aver modificato il suo seguito numerico. Il dato online, comunque, non anticipa l’esito della prossima eliminazione: le preferenze possono ancora mutare prima che il televoto venga chiuso. Per questa consultazione la fonte non fornisce alcuna percentuale ufficiale.

I salvataggi ottenuti da Alessandro Varsi il 16 novembre non chiariscono quale sarà il suo destino nel programma. Nella rilevazione online pubblicata il 17 novembre da Angolo delle Notizie, il concorrente raccoglie il 30%, mentre Federica Morello è al 45% e Piera Meloni al 25%. Queste quote descrivono un sondaggio, non una comunicazione ufficiale sull’esito della votazione. La prossima prova indicata riguarda proprio Federica, Alessandro e Piera. Il resoconto non indica la data di chiusura del televoto, quindi i consensi possono modificarsi. Per ora, nessuno di quei numeri stabilisce chi continuerà l’esperienza nella Casa.



