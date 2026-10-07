Paola Perego chi è: età, figli, marito e compagno, dove vive e carriera





Una panoramica sulla vita e la carriera della nota conduttrice televisiva italiana





Paola Perego chi è: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

Paola Perego chi è: biografia e vita privata

Paola Perego è una delle conduttrici televisive italiane più conosciute e apprezzate, con una carriera poliedrica che si è sviluppata a partire dagli anni Ottanta fino a oggi. Riconosciuta per dedizione, capacità di adattamento e versatilità, ha saputo conquistare diverse fasce di pubblico restando una presenza assidua sul piccolo schermo. Nel corso degli anni ha vissuto profonde trasformazioni sia sul piano lavorativo sia personale, consolidando la propria immagine di professionista affidabile.

Identità e nascita

Paola Perego nasce il 17 aprile 1966 a Monza, in Lombardia. Vive la sua infanzia e adolescenza a Brugherio, comune della provincia di Monza e Brianza. Il contesto lombardo segna i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo: nella giovane età intraprende la carriera di modella, arricchendo così il proprio bagaglio esperienziale davanti alle telecamere e ponendo le basi per i futuri sviluppi in ambito televisivo.

Età e altezza

Paola Perego ha attualmente 60 anni. Il suo aspetto elegante si accompagna a una statura di 1,72 metri, elemento che le ha conferito un portamento distintivo, inizialmente valorizzato negli anni della moda e successivamente confermato sul piccolo schermo, dove si è fatta notare per la presenza scenica e per la cordialità nei modi.

Famiglia, figli e relazioni

La vita privata di Paola Perego si intreccia profondamente con il mondo dello sport e dello spettacolo. Nel 1990 sposa Andrea Carnevale, ex calciatore di Serie A e Nazionale, con il quale resta sposata fino al 1997. Dal matrimonio nascono due figli: Giulia nel 1992 e Riccardo nel 1996, ai quali Paola resterà sempre profondamente legata. Dopo la conclusione del primo matrimonio, Perego si lega sentimentalmente a Lucio Presta, tra i più noti manager televisivi italiani, con cui si sposa nel 2011. La relazione con Presta rappresenta un nuovo equilibrio nella sua vita personale e professionale.

Dove risiede, Paola Perego si trova a Roma; la coppia, stando alle informazioni pubbliche disponibili, abita in un ambiente raffinato e confortevole nella capitale. A questo si aggiunge il possesso di un casale di campagna nella Sabina, luogo appartato ideale per momenti di relax lontani dagli impegni cittadini e lavorativi, a testimonianza dell’importanza che attribuisce alla dimensione familiare e al benessere personale.

Oltre al ruolo di madre, Paola Perego ha recentemente accolto la nuova esperienza della nonna: un evento che ha arricchito ulteriormente la sua quotidianità e il rapporto con i figli, rafforzando il senso di continuità generazionale nella sua famiglia.

Carriera televisiva

La carriera televisiva di Paola Perego inizia ufficialmente nel 1983 dagli studi di Antenna 3 Lombardia, storica emittente privata locale, dove si fa notare lavorando a fianco di personaggi come Ric e Gian e Teo Teocoli. Questo primo periodo consente alla giovane conduttrice di acquisire le competenze di base nel mondo dell’intrattenimento televisivo.

Nel 1984 avviene l’ingresso nel circuito nazionale: viene chiamata alla Fininvest e inizia una collaborazione su Italia 1, che la vedrà impegnata in diverse produzioni. Sul canale giovanile del gruppo, Perego conduce affiancata da Marco Columbro il programma Autostop e prosegue con altre trasmissioni come Record, SuperRecord, American Ball, Cadillac e Grand Prix. Questi format, spesso improntati all’intrattenimento leggero, permettono alla conduttrice di farsi conoscere a un vasto pubblico e di maturare una immeritata esperienza nei meccanismi televisivi.

Durante gli anni Novanta, Paola Perego amplia le sue esperienze professionali scegliendo di lavorare anche con circuiti televisivi diversi. È protagonista su Telemontecarlo con la conduzione di Settimo Squillo. Passa poi alla Rai, dove le affidano format informativi e di servizio pubblico come Quando c’è la salute su Rai 2. Diventa un volto familiare nella fascia del mattino e del fine settimana con trasmissioni quali Mattina 2, In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in Famiglia. Questo periodo segna per Perego un consolidamento come volto di riferimento nel daytime generalista.

Il decennio 2000 la vede protagonista di prime serate e reality show: dal 2004 al 2006 conduce La Talpa su Italia 1, uno dei reality più discussi dell’epoca. L’incarico dimostra la sua capacità di tenere la scena in trasmissioni con ritmi serrati e grande esposizione mediatica. Nel 2010 arriva su Canale 5 la sostituzione di Barbara d’Urso alla conduzione de Lo Show dei Record, altro programma importante per ascolti e coinvolgimento popolare.

Dal 2014 al 2016 Paola Perego torna su Rai 1 al timone di Domenica In, una delle trasmissioni più storiche e complesse della Rai, fortemente radicata nella tradizione della tv italiana. La conduzione segna una tappa significativa nella sua carriera, confermandone la solidità anche nelle occasioni più impegnative.

Nel 2018, sempre su Rai 1, conduce Superbrain – Le supermenti, format dedicato alle straordinarie capacità della mente umana, ulteriore dimostrazione della sua versatilità e della predisposizione per format capaci di unire divulgazione e intrattenimento.

Inoltre, Paola Perego amplia la sua esperienza televisiva prendendo parte come concorrente all’edizione 2026 di Tale e Quale Show, su Rai 1, dimostrando di saper variare contesti e ruoli mantenendo sempre alta la qualità della propria partecipazione e il gradimento del pubblico.

Curiosità documentate

Paola Perego ha scelto di rendere pubblica la battaglia contro i problemi di salute mentale, in particolare gli attacchi di panico. La conduttrice ha raccontato di aver sofferto di questi disturbi per molti anni, condividendo la propria esperienza al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di non sottovalutare i segnali di disagio psicologico e sul valore di rivolgersi a specialisti. Questo percorso personale, affrontato con coraggio, ha aggiunto profondità al personaggio pubblico, rendendo la sua testimonianza preziosa per chi si trova in situazioni simili.

Ha iniziato nel mondo dello spettacolo come modella prima di approdare alla televisione negli anni Ottanta.

È stata legata al calciatore Andrea Carnevale, da cui ha avuto due figli, e ha poi sposato Lucio Presta, manager di rilievo nel panorama tv italiano.

Abita a Roma e possiede una seconda casa nella campagna sabina.

Ha vissuto la gioia di diventare nonna.

Ha attraversato fasi personali difficili, come gli attacchi di panico, trasformandole però in occasione di sensibilizzazione pubblica.

Ha lavorato con tutte le principali reti nazionali tra cui Fininvest/Mediaset, Rai e Telemontecarlo.

Ha guidato trasmissioni di successo sia nella fascia del daytime che in prima serata.

Nota: Alcune informazioni sulla vita privata e sulla residenza potrebbero essere soggette a cambiamenti non pubblicamente documentati.

Per comprendere Paola Perego chi è, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

Approfondisci: Paola Perego: “Barbara D’Urso fuori dalla TV? Un’ingiustizia assurda”.

Visualizzazioni: 0



