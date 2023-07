Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 luglio 2023, i segni

Ariete

Oggi potresti dover rinunciare a esercitare il controllo su qualcosa. A volte puoi insistere nell’agire da solo e rifiutare qualsiasi intervento esterno. Ma, in questo momento, potresti aver bisogno di aiuto. Se un progetto professionale ti abbatte, per favore non soffrire in silenzio. Potresti anche avere l’idea di condividere le tue responsabilità con qualcun altro, quindi fallo con tutta l’umiltà del mondo. Ciò che perdi da un lato, guadagnerai dall’altro.

Toro

Oggi potresti essere il benefattore di qualcuno. Avrai l’opportunità di aiutare un collega o sostenere il tuo partner. Avrai l’energia e la voglia di condividere. Se un collega rimane impigliato in qualcosa di un po ‘torbido, trascorri del tempo con lui. Scopri cosa puoi risolvere sulla loro situazione. A casa, il tuo partner potrebbe essere sopraffatto, offrirti di preparare la cena o fare la spesa, ti ringrazierà.

Gemelli

Durante tutta la giornata molto probabilmente dovrai mettere in prospettiva le piccole battute d’arresto che dovrai affrontare in questi prossimi giorni. E, in particolare, se lavori in team o con partner esterni, dovresti monitorare la pertinenza delle loro azioni e le decisioni che prendono. Le persone non sembrano essere consapevoli come te della situazione attuale. Quindi potrebbe essere necessario chiarire alcune cose.

Cancro

Oggi avrai tutti i mezzi per lanciarti alla ricerca di nuove linee di lavoro. Perché chi ha detto che ai membri del tuo segno non piace esplorare? È vero che vanno passo dopo passo, con riserva, ma la loro capacità di discriminare è tale che raramente cadono nelle seduzioni teoriche che, in generale, sono ciò che ci fa rimanere indietro. Non pensarci e vai avanti.

Leone

Oggi possono sorgere alcune differenze tra voi e alcune autorità filosofiche, psicologiche o religiose che sono la vostra guida spirituale e nelle quali generalmente vi fidate. Potresti, ad esempio, discutere con il tuo psicoanalista o con il pastore della chiesa che frequenti di solito. La verità è che dietro questo potrebbe nascondersi qualcosa che ti mangia dentro, anche se è anche possibile che in questo momento non hai più bisogno di guide nella tua vita.

Vergine

Se trovate che quelli della vostra generazione sono troppo sensibili e sempre troppo con i piedi per terra, forse ora è il momento per voi di farlo conoscere. E potresti farlo sottoponendoli a qualche piccola esperienza un po’ piccante. Ad esempio, se sai che le persone intorno a te si sentono a disagio con certi tabù, ad esempio il sesso. Tu, che gestisci l’argomento con grande facilità, potresti divertirti a superare certi limiti.

Bilancia

Oggi noterete che siete molto sensibili alle gioie semplici della vita. Una riunione di famiglia, un pranzo con gli amici, una passeggiata romantica… Questo è il tipo di evento che ti riempirà di soddisfazione durante questa giornata. La tua mente sta riposando e i tuoi pensieri sono diretti ai tuoi cari. Non è esattamente il giorno in cui ti dedicherai a ideare piani strategici per arrampicarti nella tua vita professionale.

Scorpione

Questo giorno dovrebbe sedurre l’uomo esitante e idealista che indubbiamente sei in questo momento. Dovreste essere preparati perché ci saranno alcune critiche qua e là. Non farà male usare l’ironia per deridere amministrazioni e strutture inamovibili. Ma l’umorismo e la derisione saranno più forti della rivolta. E… Sorprendentemente, invece di scappare, le persone ti ascolteranno con gioia

Sagittario

Non dovresti essere sorpreso se durante il giorno ti senti euforico. Inoltre, la minima buona notizia ti metterà di buon umore. Ti sentirai invaso da un’immensa fiducia nel futuro e vorrai condividere quella bella sensazione. È anche vero che hai qualche motivo per credere che domani ti porterà grandi soddisfazioni. In questo momento, la congiunzione delle influenze astrali è molto favorevole a voi

Capricorno

Se da qualche tempo hai notato che vuoi davvero dipingere, ballare o persino scrivere, è molto probabile che questo giorno ti darà l’opportunità di fare alcune prove. Le scuse che di solito trovi per giustificare che non puoi intraprendere questa o quella attività, oggi non ti sembreranno più molto valide. Quindi, senza dubbio, dovresti lasciarti andare.

Acquario

Sei consapevole che non tutti possono condividere le tue stesse opinioni. La verità è che è ovvio, ma negli ultimi giorni avete mostrato una certa tendenza ad essere un po’ meno tolleranti del solito. Fortunatamente, le influenze del giorno invertono questo terribile stato mentale. Sarai molto più aperto alle opinioni degli altri e ammetterai che in questo modo ti sentirai molto più soddisfatto.

Pesci

Non aver paura di cambiare il tuo ambiente quotidiano. I pianeti attuali ve lo propongono. A questo punto, la tua resistenza al cambiamento di contesto potrebbe essere causata da una resistenza al coinvolgimento. Vorrai collegare la tua vita a quella di qualcun altro, in un modo molto intenso e profondo. Solo che vorresti avere tutta la sicurezza, tutte le garanzie. Ma sai che non è possibile.