Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Se ti arrendi alla prima battuta d’arresto, non potrai mai sapere se la strada che avevi intrapreso era la più appropriata. Insiste un po’, ragionevolmente. Non trascurare la tua salute, quando meno te lo aspetti può darti un bello spavento. Nella tua vita familiare sorgono problemi che al momento non sei in grado di risolvere. Qualcuno a cui tieni molto ti chiederà qualcosa che troverai impossibile da concedere. Cerca di trovare una via di mezzo tra ciò che ti chiede e ciò che puoi dare.

Non tutte le tue idee sono grandiose e insistere per svilupparle sopra ogni altra cosa può portare a una piccola crisi economica. Studia attentamente il caso. Ci vuole tempo per ottenere qualcosa che desideri da molto tempo, ma non preoccuparti perché alla fine ne varrà la pena. Condividi quello che hai con gli altri. Cerca di restituire i favori il più rapidamente possibile o ti guadagnerai la reputazione di essere sconsiderato. La condivisione è il segreto delle grandi amicizie.

Gemelli

La chiarezza delle idee sarà oggi la base di un grande traguardo professionale che potrebbe essere abortito solo se la tua ambizione fosse troppo esagerata. Il fatto che le cose non vadano come vorresti non è una scusa per essere sempre di cattivo umore. Devi anche convivere con situazioni negative. La ragione deve prevalere sul cuore in un problema di tintura economica. Se vuoi regalare i soldi, fallo, ma non illuderti, perché non li riavrai indietro.

Cancro

Alcune questioni che saranno ampiamente discusse oggi sulla stampa o in televisione ti riguarderanno, quindi resta sintonizzato per tutte le notizie che potrebbero raggiungerti. La tua intelligenza ti dice dov’è la porta del successo, non esitare ad attraversarla il prima possibile. Se continui a perdere tempo, alcune opportunità potrebbero scomparire. Devi essere un po’ più spontaneo. La tua tendenza a pianificare tutto e controllare anche la minima reazione ti fa sembrare troppo freddo.