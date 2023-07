Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

L’intuizione di solito è un buon strumento, ma prova ad affidarti oggi a elementi più concreti delle tue intuizioni, potresti sbagliarti di grosso. Prima di fissare obiettivi troppo ambiziosi, devi calcolare molto bene la tua forza, perché potresti fallire a causa di un’eccessiva ambizione. Ci sarà tempo in futuro. Oggi un sostanziale miglioramento si materializzerà nella tua vita. Forse una ristrutturazione parziale o l’acquisto di un elemento necessario, che ti restituirà l’illusione.

Vergine

Ti sentirai in colpa per una situazione negativa che si è verificata vicino a te. Pensa che non tutto ciò che accade ha a che fare con te e che i fattori sono molto diversi. Mostrati accessibile alle persone che lavorano con te, non salire su un piedistallo che nessuno può raggiungere. Guardare dall’alto in basso gli altri non ti aiuterà. Cercare un partner non è la soluzione ai tuoi problemi personali. È meglio cercare di vivere comodamente in solitudine e aspettare che arrivi la persona giusta.

Bilancia

Devi recuperare alcune questioni. Prova a rivedere le tue routine, perché potresti rimanere troppo indietro quasi senza rendertene conto. Sei troppo sopraffatto dalle cose che non hai ancora avuto il tempo di fare, e perché le scadenze sono alle porte. Gli sforzi sono imposti senza tregua. Oggi sii te stesso ed evita di essere segnato dal modo in cui devi andare avanti. Se non difendi energicamente la tua personalità, sarai perduto.

Scorpione

Avere paura di ciò che non è ancora accaduto non è un atteggiamento molto positivo. Funziona con certezze e non con ipotesi infondate. Ultimamente sembra che tu viva in una nuvola, sei molto lontano dalla realtà. Cerca di tenere i piedi per terra, altrimenti potresti cadere violentemente e non riprenderti per molto tempo. Se gli altri non fanno le cose come vorresti tu, è perché forse non sei riuscito a spiegarti. Cerca di migliorare i canali di comunicazione il prima possibile.