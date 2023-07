Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Se stai pensando di organizzare una festa, è meglio che tu la prepari in anticipo. Se lasci tutto all’ultimo minuto, l’operazione diventerà un problema. Non sarai in grado di fermarti a riposare durante il giorno. Andrai, verrai, salirai, scenderai… senza nemmeno prendere fiato. Alla fine della giornata avrai il meritato riposo. Oggi devi chiarire subito la tua posizione e aspettare che i fatti ti diano ragione nel tempo. I combattimenti inutili non ti serviranno assolutamente a nulla.

Capricorno

Questo non è il momento migliore per le rivendicazioni di lavoro. Le acque sono un po’ mosse e la corrente potrebbe trascinarti dove non puoi difenderti. Non lasciarti trasportare da una persona che non conosce i propri limiti e che vuole intraprendere un’impresa che non ha prospettive di successo. Ci sono forti sfide per il tuo intelletto, ma saprai come risolverle con un po’ di pazienza. Presta un po’ più di attenzione alle questioni relative al denaro.

Acquario

Ti meriti il ​​meglio, quindi combatti per questo e lo otterrai. Serve solo un po’ di fiducia in se stessi e perseveranza anche nei momenti più difficili. Questo non è il momento delle lamentele, ma delle soluzioni. Devi essere un po’ più positivo se vuoi che la fortuna non ti volti le spalle. I numeri arretrati incombono in questi giorni. Ciò che dormiva si sveglia e diventa mal di testa. Dovrai chiedere aiuto per risolverlo.

Pesci

Parlare di alcune cose che sai solo sui riferimenti altrui può trovarti oggi uno spiacevole impegno. Faresti meglio a stare zitto in tempo. Anche tutta la tua energia sarà poca per combattere oggi contro elementi forti che ti circonderanno. Cerca di giocare in modo intelligente e, se necessario, non esitare a lasciare. La tentazione potrebbe apparire in questi giorni in campo sentimentale, e la relazione potrebbe essere messa a rischio. Una terza persona con molto potere entra in scena.