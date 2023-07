Oroscopo Paolo Fox domani 13 luglio 2023, i segni

Ariete

Oggi bandirai le tue preoccupazioni per sfruttare al meglio la vita il più possibile. Stai inconsciamente spingendo troppo forte. La tua vita lavorativa si muove a un ritmo veloce, stai accumulando successo dopo successo e otterrai le risposte che ti aspetti. È sempre l’entusiasmo emotivo che porta la passione nella sfera della tua vita amorosa. Questo è il momento di essere spensierati e non prendere la vita troppo sul serio. Goditi al massimo, non c’è tempo da perdere.

Toro

Oggi potresti avere un disaccordo con un amico o qualcuno che appartiene a un gruppo perché ti senti offeso o incompreso. Il tuo buon senso è ciò che ti permetterà di superare una situazione difficile. Uscire dai sentieri battuti ti permetterà di aumentare il tuo morale. Sarai interessato ad essere utile agli altri e sentire il tuo marchio e la tua influenza in questo modo. Proteggerai efficacemente i tuoi interessi e non abbasserai la guardia per difendere gli altri. Concentrati sui tuoi veri bisogni emotivi.

Gemelli

Oggi possono sorgere idee specifiche che influenzano i tuoi investimenti o denaro. Sarai convincente. Le persone apprezzeranno la tua visione del futuro e il modo in cui tutto si incastra, e sarai in grado di trasmettere la tua energia a tutti. Le tue nuove idee sono positive. Non esitate a metterli in pratica. Sei dell’umore giusto per fare dichiarazioni appassionate e sopraffatto dall’amore, che ti spinge all’eccesso sessuale. Lasciati andare e non menare il cespuglio, ti farebbe sembrare un po ‘goffo.

Cancro

Se rimani fedele a te stesso e alle tue idee, avrai il miglior stato d’animo. Non ascoltare nessuno. L’equilibrio è più alla tua portata e, se ti prendi un momento prima di reagire, tutto funzionerà. Sarai brillante nel conciliare quelle dure restrizioni che funzionano l’una contro l’altra, specialmente oggi. Dovrai lavorare sulla tua capacità di mantenere le relazioni ed essere più aperto all’ignoto. Fallo senza rimpianti. Mostrerai di cosa sei capace con più determinazione e fiducia in te stesso.

Leone

Oggi sarete assorbiti da grandi progetti, dibattiti importanti, incontri che non potete evitare e assorbirete doveri e responsabilità. In ogni caso, assicurati di non trascurare la tua vita amorosa, i tuoi amici o la tua famiglia. Se non sei disponibile per i tuoi cari, potresti rischiare di perderli di vista. Non avrai problemi a convincere gli altri a lavorare con te. La tua mente oberata di lavoro ti spinge a eccessi sensuali di ogni tipo. I vostri poteri di discernimento implorano di essere ridotti. Non prendere grandi decisioni che coinvolgono i tuoi sentimenti.

Vergine

Non dovresti essere influenzato dal trambusto intorno a te. Rimani concentrato sui tuoi obiettivi. Oggi la vostra energia sarà la più invidiata. Non puoi essere ovunque contemporaneamente, quindi concentrati sui compiti a portata di mano. Ti sentirai sovraccarico di cose da fare, ma non avrai voglia di delegare. La ricerca personale di anime sta per porre fine alla tua vita amorosa, se non stai attento.

Bilancia

La determinazione individuale sarà il tonico della giornata. Sarà tempo di prendere decisioni definitive e attenersi a loro per avere un futuro soddisfacente. Qualcosa di nuovo arriva sulla tua strada. Riceverai buone notizie che si adattano perfettamente ai tuoi piani. Devi lavorare per tonificare i tuoi muscoli, ti aiuterà ad armonizzare le tue energie. Le nuvole si stanno addensando e ti senti stonata con il tuo partner. Le discussioni saranno tese all’inizio, ma si ammorbidiranno da sole se metti da parte le tue paure.

Scorpione

Continuate con l’entusiasmo di ieri e i vostri orizzonti si allargheranno. Qualcuno vicino a te può darti buone notizie. Un po’ di pazienza e un sogno vicino al cuore potrebbero diventare realtà. Oggi dovresti iniziare a pensare ai cambiamenti fondamentali che speri davvero di apportare nella tua vita lavorativa. Riceverai preziosi consigli per la tua vita di coppia. Agisci sui tuoi impulsi e non fermarti, ti guideranno nella giusta direzione.

Sagittario

Oggi può essere difficile mantenere la pace a casa perché quando si ha a che fare con la famiglia, si hanno sentimenti contrastanti. Potresti reagire al caos e all’attività a casa. Ascolta ciò che qualcun altro ha da dire per ottenere una visione equilibrata. La tua naturale tendenza a coccolarti ti renderà più forte. Fai attenzione a non distrarti e non parlare in anticipo. La tua sfera emotiva è più calma e la tenerezza è la strada giusta. Coloro i cui cuori sono in gioco farebbero bene a non aver paura di avere nuovi incontri.

Capricorno

Alcune questioni sono importanti per te e oggi intendi parlarne. Non hai più intenzione di aspettare o fingere che non esistano. Almeno, se parli, gli altri sapranno dove ti trovi. Se vuoi davvero fare giustizia, non esagerare. Mantieni il tuo umore. Mostra la tua flessibilità e le tue qualità proattive per sfruttare al meglio le opportunità che ti si presentano sul lavoro. La tua inclinazione naturale è quella di migliorare il tuo io interiore e semplificare la tua vita quotidiana. Se riesci ad avere più tempo libero dovresti usarlo con il tuo partner. La magia funziona anche a casa.

Acquario

Oggi il vostro più grande potere risiederà nell’esercizio della diplomazia. Pertanto, sarà una buona idea ammorbidire un po ‘la tua posizione a volte radicale o provocatoria. È meglio difendere le tue proposte essendo tolleranti verso gli altri. Funzionerà meglio che dare ordini. Il tuo senso di responsabilità potrebbe essere troppo intenso. Permetti a una parte di te di eliminare le preoccupazioni, senza sentirsi in colpa. Il successo nella tua vita amorosa è alla tua portata, osa darti l’opportunità di raggiungerlo. Puoi convincere e affascinare con le tue parole.

Pesci

Oggi le reazioni spontanee potrebbero essere una possibilità, poiché tensioni palpabili ti faranno sentire particolarmente sensibile. Questo sarà di buon auspicio per le tue attività, ma potrebbe causare problemi se sei inattivo. In ogni caso, fai attenzione a non cedere a improvvisi impulsi emotivi o finanziari. Aspetta un giorno prima di investire in qualcosa di importante. Non limitarti a insistere per rimanere fermo, sarebbe meglio cercare di scendere a compromessi piuttosto che rischiare di causare un’esplosione. Sei abbastanza intelligente da essere in grado di ottenere ciò che vuoi e rendere felice il tuo partner.