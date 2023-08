Tragica Giornata al Parco Acquatico: Tutto su Giuseppe Cistulli, Il Piccolo Vittima dell’Acquapark di Monopoli

Dinamica dell’Incidente

Mentre una normale giornata di divertimento prendeva forma all’Acquapark Egnazia di Monopoli, il piccolo Giuseppe Cistulli, di soli 4 anni, viveva momenti tragici. La prima ricostruzione degli eventi suggerisce che Giuseppe potrebbe aver:

Sbattuto la testa giocando

Caduto in un punto della piscina dove l’acqua era troppo profonda per lui

Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il bambino è stato successivamente trasportato all’ospedale, dove purtroppo non è sopravvissuto.

L’Ultimo Giorno di Giuseppe

Residente a Pezze di Greco, una frazione di Fasano, in provincia di Brindisi, Giuseppe era al parco con i suoi genitori. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il tragico momento: il piccolo stava passeggiando nella piscina ‘Laguna’, riservata ai bambini, quando ha perso l’equilibrio a causa dell’aumento dell’altezza dell’acqua, trovandosi in un’area nascosta da un muretto senza poter chiedere aiuto.

Momenti di Angoscia

L’angoscia ha colpito il cuore della mamma di Giuseppe quando non ha più trovato il suo bambino. È stata lei a trovare Giuseppe e a lanciare l’allarme. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, ma, nonostante gli sforzi, il piccolo non ce l’ha fatta.

Communità in Lutto

Pezze di Greco, dove viveva la famiglia Cistulli, è sotto shock. Descritto come un bimbo solare e amato da tutti, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Il padre, originario di Monopoli, lavora come autista, e la madre è impiegata in un hotel a Torre Canne. La tragica scomparsa del piccolo Giuseppe ha lasciato la comunità e i parenti della giovane coppia increduli e addolorati.

In Attesa di Risposte

Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità. La comunità si chiede come sia stato possibile che nessuno abbia notato l’incidente, soprattutto in una struttura come l’Acquapark di Egnazia, dove non si erano mai verificati incidenti simili in passato.