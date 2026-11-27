



A Vanity Fair la conduttrice parla delle poche proposte, delle scelte professionali e del ritorno interrotto a Citofonare Rai Due





Paola Barale ha spiegato che la sua attuale assenza dalla televisione non dipende da una scelta di lavorare meno: nell’intervista a Santo Pirrotta per Vanity Fair ha raccontato di non ricevere proposte per tornare stabilmente alla conduzione. La showgirl ha ripercorso la carriera e le decisioni che l’hanno allontanata da alcuni format, riconoscendo che i rifiuti opposti in passato potrebbero avere inciso sulle occasioni successive. La conversazione è arrivata nella prima puntata di Non sono un Santo, il nuovo vodcast di Vanity Fair, dove Barale ha affrontato anche la propria storia di salute.

Il percorso televisivo di Barale era iniziato nel 1988 e, fino ai primi anni Duemila, l’aveva vista in numerosi programmi. Tra questi figurano Odiens, La Ruota della Fortuna, Stelle a quattro zampe, La sai l’ultima? E Il grande bluff. Nel 1996 entrò nel cast di Buona Domenica, accanto a Maurizio Costanzo, Fiorello, Enrico Papi, Claudio Lippi e Luca Laurenti. La popolarità maturata in quelle trasmissioni sembrava poterla portare ai vertici della conduzione, ma il suo rapporto con il programma cambiò quando l’intrattenimento televisivo iniziò a orientarsi sempre più verso i reality.

La decisione di lasciare Buona Domenica arrivò nel 2001, nonostante il Telegatto, la raggiunta indipendenza economica e un contratto di notevole valore. Barale ha ricordato di non sentirsi felice e ha escluso di essersi pentita. Nel suo ricordo, gli appuntamenti con ospiti internazionali — Spice Girls, Take That, Sting e Bryan Adams — cedevano progressivamente spazio ai concorrenti del Grande Fratello e ai personaggi dei programmi di incontri. Non si riconosceva in quel nuovo indirizzo. Suo padre, che collaborava alla gestione delle sue finanze e sapeva quanto valesse l’accordo, era preoccupato per la scelta di rinunciarvi.

Negli anni successivi Barale declinò altre opportunità, comprese proposte per partecipare a reality. Nell’intervista si è chiesta se quei no abbiano contribuito alla situazione professionale attuale; non ha però presentato questa possibilità come una certezza. Ha ricordato che oggi non conduce perché non le vengono affidati programmi. Biccy ha indicato, come possibili collocazioni, La Talpa, Pechino Express e trasmissioni pomeridiane di attualità e gossip: si tratta di ipotesi suggerite dalla testata, non di offerte confermate alla showgirl. Il punto dichiarato da Barale resta la mancanza di proposte per un ritorno stabile alla conduzione.

Una nuova opportunità si presentò con Paola Perego, che scelse Barale come compagna di conduzione a Citofonare Rai Due dopo la partenza di Simona Ventura. La collaborazione terminò in anticipo, perché la quinta edizione domenicale fu cancellata a soli due mesi dall’esordio. Barale ha raccontato di essersi divertita e di aver accolto con dispiacere la chiusura. Il ritorno sugli schermi era avvenuto dopo una fase personale difficile: nell’inverno prima della trasmissione aveva affrontato un trattamento per il papilloma virus. Quando cominciarono le riprese, non si era ancora ristabilita pienamente sul piano delle energie.

Nel vodcast Barale ha parlato anche di un carcinoma alla gola e delle cure affrontate. Ha riferito di essere guarita e in remissione totale, pur dovendo ancora fare i conti con alcuni effetti dei trattamenti. Il percorso terapeutico, ha raccontato, ha incluso 35 sedute di radioterapia e tre trattamenti chemioterapici. La puntata ha quindi raccolto sia il bilancio professionale sia il racconto della malattia, senza che la conduttrice attribuisse a quest’ultima la sua minore presenza sul piccolo schermo. La spiegazione fornita per l’assenza dalla tv riguarda invece le proposte di lavoro: Barale ha detto che non le vengono offerte occasioni per condurre con continuità.



