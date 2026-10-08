Gerry Scotti, la giornata che ha scosso la sfida degli ascolti: cosa è accaduto

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La mattinata dell’8 ottobre si è aperta con la pubblicazione dei dati Auditel relativi alla serata precedente e quei numeri hanno tracciato una giornata complicata per Gerry Scotti. Il conduttore di Canale 5, figura storica del palinsesto Mediaset e al centro della programmazione con il ritorno de La Ruota della Fortuna e dello spin‑off La Ruota dei Campioni, ha visto i suoi programmi perdere terreno in due confronti distinti con le proposte Rai.





Il primo elemento di rilievo emerso dai dati riguarda la prima serata del 7 ottobre 2026. Su Rai 1 Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, ha ottenuto una media di 2.938.000 telespettatori e il 21,75% di share, secondo i dati riportati da DavideMaggio.it. Si tratta della terza puntata consecutiva con il successo per lo show di Rai 1, che ha consolidato la propria posizione nella fascia serale. La puntata ha avuto un momento di particolare attenzione quando Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno interpretato una doppia imitazione nei panni di Totò e Charlie Chaplin, esibizione che ha contribuito al successo della serata.

Nello stesso prime time, lo spin‑off de La Ruota della Fortuna, intitolato La Ruota dei Campioni e condotto da Gerry Scotti, si è fermato a 1.990.000 spettatori, con uno share del 17,73%. Il dato evidenzia una distanza superiore ai quattro punti percentuali rispetto a Tale e Quale Show, circostanza che ha segnato il primo confronto perdente per Scotti nella giornata.

La seconda battuta d’arresto per il conduttore è arrivata nella fascia dell’access prime time. Qui il confronto diretto vedeva contrapposti Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Affari Tuoi ha raccolto 4.536.000 telespettatori, raggiungendo il 22,99% di share. La Ruota della Fortuna, pur con numeri comunque significativi, si è attestata su 3.971.000 telespettatori e il 20,50% di share. Anche in questo caso, quindi, il programma di Scotti è rimasto dietro l’offerta concorrente nella fascia quotidiana di access.

I numeri resi noti dall’Auditel per la serata del 7 ottobre delineano uno scenario di forte competitività tra Rai e Mediaset, con Carlo Conti e Stefano De Martino che, nelle rispettive fasce, hanno prevalso sui programmi condotti da Scotti. Per il conduttore di Canale 5 resta comunque il dato della capacità di attirare un pubblico numeroso: La Ruota della Fortuna ha infatti raccolto milioni di spettatori, pur non riuscendo a conquistare i primati di quella giornata.

L’analisi dei risultati prosegue con i dati relativi ad altre reti e programmi. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 945.000 spettatori, pari al 6,40% di share, segnando una flessione rispetto alla settimana precedente. Su Rete 4 È sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer, ha raccolto 533.000 telespettatori e il 4,50% di share, mantenendo un andamento sostanzialmente stabile rispetto ai valori consueti.

La7 ha ottenuto un risultato positivo per Una giornata particolare, programma che ha interessato 1.052.000 spettatori e raggiunto il 6,60% di share. Più contenuta invece la performance di Rai 2, dove Patù: La passione delle idee si è fermato a 155.000 spettatori, corrispondenti all’1,54% di share, un dato particolarmente basso rispetto alle principali offerte della serata.

I dati complessivi della serata mostrano dunque economie di pubblico molto differenziate: alcune proposte si confermano in linea con le aspettative, altre registrano cali o segnali di difficoltà. Per Mediaset, e in particolare per l’area che gravita attorno a La Ruota della Fortuna e ai suoi spin‑off, la giornata del 7 ottobre si è tradotta in due confronti persi, uno in prime time e uno in access, entrambi contro programmi di Rai 1.

Il ritorno de La Ruota della Fortuna nelle serate di Canale 5 è stato, nelle settimane precedenti, uno degli elementi di maggiore attenzione per la rete: il quiz ha riacquistato un ruolo centrale nella programmazione, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e consolidare una sfida costante con Rai. Le modifiche e le formule pensate per le nuove edizioni — compreso lo spin‑off La Ruota dei Campioni — miravano proprio a rafforzare l’appeal verso gli spettatori. I risultati dell’8 ottobre, però, evidenziano come anche prodotti storici e ben conosciuti possano incontrare momenti di difficoltà in un mercato televisivo dove ogni punto di share assume grande valore.

Il confronto tra le due reti, nella giornata oggetto dei dati Auditel, si è quindi articolato su più livelli: nel prime time la forza di Tale e Quale Show ha prevalso sullo spin‑off di Canale 5, mentre nell’access Affari Tuoi ha mantenuto il primato sul game show di Scotti. Di conseguenza, la contesa degli ascolti ha premiato Rai 1 in entrambe le occasioni analizzate.

Per quanto riguarda le singole performance, i numeri di Tale e Quale Show — 2.938.000 spettatori e 21,75% di share — confermano una solida tenuta dello spettacolo condotto da Carlo Conti, che per la terza puntata consecutiva si è imposto nella serata. Il successo include il riscontro positivo per la doppia imitazione di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, interpretazione che ha catturato l’attenzione del pubblico e contribuito al risultato generale.

Sull’altro fronte, le cifre raccolte da La Ruota dei Campioni e da La Ruota della Fortuna rimangono comunque rilevanti in termini assoluti: 1.990.000 spettatori e 17,73% di share per lo spin‑off in prime time; 3.971.000 spettatori e 20,50% di share per il programma in access. Numeri che testimoniano il seguito ancora consistente dei format condotti da Gerry Scotti, ma che non sono stati sufficienti a conquistare la leadership nelle rispettive fasce nella serata del 7 ottobre.

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La lettura dei dati non può prescindere dalla natura competitiva del palinsesto, dove anche piccole variazioni di audience possono avere un peso strategico per le reti. Nel quadro delineato dalle rilevazioni, Rai 1 ha ottenuto risultati positivi sia con il varietà serale sia con il programma di access, mentre le altre reti hanno registrato performance differenziate: Rai 3 in calo, Rete 4 stabile, La7 con un risultato positivo per la propria proposta e Rai 2 con ascolti molto contenuti per il programma indicato.

Per Gerry Scotti, dunque, la giornata del rilascio dei dati Auditel è coincisa con un bilancio di risultati meno favorevoli rispetto alle attese e alla spinta che Mediaset aveva profuso nel rilancio del format. La doppia sconfitta — prime time e access — rappresenta un elemento di attenzione nella continua competizione tra Rai e Mediaset, dove il confronto sugli ascolti resta il principale indicatore di successo.

Resta intatto il dato di fatto che i programmi condotti da Scotti continuano a raccogliere milioni di spettatori, segno della solidità del loro bacino di pubblico. Al tempo stesso, la giornata dell’8 ottobre ha offerto la fotografia di una serata nella quale le proposte di Rai 1 si sono imposte sui rispettivi avversari, con Carlo Conti e Stefano De Martino in evidenza nelle rispettive fasce.

Saranno i prossimi appuntamenti televisivi a stabilire se la doppia battuta d’arresto del 7 ottobre costituisca una parentesi temporanea o l’inizio di una tendenza diversa negli equilibri di ascolto tra le reti. Nel breve termine, i dati numerici pubblicati dall’Auditel e raccolti nella mattina dell’8 ottobre rimangono il riferimento immediato per valutare l’andamento della stagione televisiva e per orientare eventuali scelte strategiche nelle settimane successive.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Auditel – rilevazione degli ascolti televisivi (sito ufficiale).

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