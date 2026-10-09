Grande Fratello Vip 9 ottobre, secondo eliminato, chi al televoto: chi rischia l’eliminazione





Grande Fratello Vip 9 ottobre: venerdì sera su Canale 5 va in onda la diretta che mette in palinsesto la seconda eliminazione dell’edizione e rilancia i principali nodi di tensione emersi negli ultimi giorni nella Casa. La puntata, condotta da Ilary Blasi e trasmessa a partire da circa le 21:50 dopo La Ruota della Fortuna, vede in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli e viene proposta anche in diretta streaming e on demand tramite l’app Mediaset Infinity.





Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Grande Fratello VIP.

Grande Fratello Vip 9 ottobre: diretta, eliminazione e meccanismo del televoto

La serata è costruita attorno alla fase decisiva del gioco: le nomination e il conseguente televoto che determinerà il secondo eliminato dell’edizione. Come spiegato in studio, al termine della fase delle nomination i concorrenti finiscono al televoto e il pubblico da casa esprime la propria preferenza utilizzando le modalità previste dal regolamento del programma. Il meno votato dalla platea televisiva viene quindi eliminato definitivamente dalla Casa. La proclamazione dell’esito del televoto viene presentata come il momento conclusivo e più atteso della puntata.

Nel corso della diretta la regia ha riproposto filmati e sequenze degli ultimi giorni per ricostruire i motivi che hanno portato alle nomination: i contributi video hanno accompagnato gli interventi in studio della conduttrice e delle opinioniste, permettendo di seguire nel dettaglio i passaggi e le liti che hanno inasprito alcuni rapporti tra i concorrenti.

I concorrenti a rischio e i temi al centro della puntata

Al termine della fase delle nomination sono sei i nomi indicati come a rischio in questa puntata: Guendalina Tavassi, Moreno Morello, Giancarlo Danto, Alex Belli, Andreas Muller e Federica Morello. Questi sei concorrenti si trovano così al centro dell’attenzione sia dei compagni di Casa sia del pubblico televisivo, che è chiamato a decidere chi lascerà la Casa tramite il televoto.

Gran parte della puntata è stata dedicata ai principali scontri emersi negli ultimi giorni. In primo piano è stato posto il deteriorarsi del rapporto tra Moreno Morello e Guendalina Tavassi: dopo il confronto faccia a faccia andato in onda nell’ultima diretta, i due protagonisti hanno continuato a registrare ulteriori diverbi e la produzione ha proposto un approfondimento con immagini e sequenze per ricostruire l’evoluzione del loro rapporto.

Un altro asse di tensione riguarda lo scontro tra Jonathan, esperto di styling, e il ballerino Andreas. Nella puntata precedente i due avevano avuto un acceso confronto verbale con reciproche accuse; nei giorni successivi non sarebbe stato trovato un chiarimento definitivo e la diretta ha ripercorso i punti salienti della discussione, offrendo ai telespettatori i filmati che illustrano le posizioni di entrambi.

Per quanto riguarda la sfera privata, ampio spazio è stato dedicato a Piera Meloni: la visita nella Casa del fidanzato Gian Marco e la successiva decisione di interrompere la relazione sono state presentate come eventi che hanno scosso la concorrente. Le immagini della visita e i commenti registrati dopo l’incontro hanno mostrato una Piera in difficoltà; la produzione ha riportato questi sviluppi e la serata ha previsto la possibilità di riservare alla concorrente un momento particolare per approfondire la vicenda.

In studio Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno scandito i passaggi principali dell’appuntamento, intervenendo durante le ricostruzioni video e ponendo domande ai protagonisti collegati dalla Casa. La conduzione di Ilary Blasi ha alternato il racconto dei filmati ai momenti di confronto, gestendo le comunicazioni relative alle nomination e alle procedure di voto.

La diretta ha insistito sulla ricostruzione dei contrasti e dei comportamenti interni alla Casa, proponendo al pubblico i filmati che mostrano gli scontri più accesi e i punti critici non risolti. L’obiettivo della messa in scena è stato quello di offrire al telespettatore strumenti per valutare le motivazioni che hanno portato alle nomination e al posizionamento dei concorrenti sul banco degli accusati.

Al termine della puntata la regia ha chiuso la diretta dopo l’annuncio delle nomination e delle dinamiche legate al televoto; l’esito definitivo, vale a dire l’identità del secondo eliminato dell’edizione, è stato presentato nel corso della serata seguendo il consueto svolgimento previsto dal programma. Resta ora da attendere la reazione del pubblico e gli sviluppi dei rapporti tra gli inquilini a partire dalle tensioni emerse in puntata.

Il 9 ottobre il Grande Fratello Vip ha dunque concentrato l’attenzione su scontri personali, chiarimenti non definiti e nodi emotivi legati alla vita privata dei concorrenti, lasciando al pubblico il ruolo decisivo di scegliere, con il televoto, chi dovrà abbandonare la Casa tra i nominati.

Visualizzazioni: 8



